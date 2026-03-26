Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 25 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 25 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 25 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 847
2. 398
3. 610
4. 533
5. 250
6. 575
7. 099
8. 668
9. 794
10. 840
11. 322
12. 487
13. 384
14. 513
15. 098
16. 343
17. 839
18. 178
19. 109
20. 369
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 09
• 10
• 13
• 22
• 33
• 39
• 40
• 43
• 47
• 50
• 68
• 69
• 75
• 78
• 84
• 87
• 94
• 95
• 98
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 517
2. 145
3. 255
4. 194
5. 714
6. 122
7. 392
8. 679
9. 834
10. 982
11. 853
12. 765
13. 929
14. 436
15. 555
16. 431
17. 823
18. 133
19. 276
20. 319
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 14
• 17
• 19
• 22
• 23
• 29
• 31
• 33
• 34
• 36
• 45
• 53
• 55
• 65
• 76
• 79
• 82
• 92
• 94
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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