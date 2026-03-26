Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 25 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 25 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 847

2. 398

3. 610

4. 533

5. 250

6. 575

7. 099

8. 668

9. 794

10. 840

11. 322

12. 487

13. 384

14. 513

15. 098

16. 343

17. 839

18. 178

19. 109

20. 369



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 09

• 10

• 13

• 22

• 33

• 39

• 40

• 43

• 47

• 50

• 68

• 69

• 75

• 78

• 84

• 87

• 94

• 95

• 98

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 517

2. 145

3. 255

4. 194

5. 714

6. 122

7. 392

8. 679

9. 834

10. 982

11. 853

12. 765

13. 929

14. 436

15. 555

16. 431

17. 823

18. 133

19. 276

20. 319

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 14

• 17

• 19

• 22

• 23

• 29

• 31

• 33

• 34

• 36

• 45

• 53

• 55

• 65

• 76

• 79

• 82

• 92

• 94



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.