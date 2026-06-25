Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 24 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 24 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 484

2. 165

3. 490

4. 224

5. 362

6. 612

7. 225

8. 729

9. 619

10. 008

11. 848

12. 176

13. 614

14. 630

15. 171

16. 704

17. 508

18. 673

19. 389

20. 102



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 04

• 08

• 12

• 14

• 19

• 24

• 25

• 29

• 30

• 48

• 62

• 65

• 71

• 73

• 76

• 84

• 89

• 90

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 279

2. 844

3. 369

4. 681

5. 215

6. 865

7. 897

8. 547

9. 263

10. 736

11. 212

12. 692

13. 580

14. 247

15. 811

16. 604

17. 828

18. 498

19. 602

20. 456

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 11

• 12

• 15

• 28

• 36

• 42

• 44

• 47

• 56

• 63

• 65

• 69

• 79

• 80

• 81

• 92

• 97

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.