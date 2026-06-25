Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 24 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 24 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 24 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 484
2. 165
3. 490
4. 224
5. 362
6. 612
7. 225
8. 729
9. 619
10. 008
11. 848
12. 176
13. 614
14. 630
15. 171
16. 704
17. 508
18. 673
19. 389
20. 102
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 04
• 08
• 12
• 14
• 19
• 24
• 25
• 29
• 30
• 48
• 62
• 65
• 71
• 73
• 76
• 84
• 89
• 90
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 279
2. 844
3. 369
4. 681
5. 215
6. 865
7. 897
8. 547
9. 263
10. 736
11. 212
12. 692
13. 580
14. 247
15. 811
16. 604
17. 828
18. 498
19. 602
20. 456
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 11
• 12
• 15
• 28
• 36
• 42
• 44
• 47
• 56
• 63
• 65
• 69
• 79
• 80
• 81
• 92
• 97
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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