Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 22 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 22 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 630

2. 218

3. 553

4. 842

5. 472

6. 645

7. 562

8. 103

9. 018

10. 385

11. 433

12. 981

13. 232

14. 688

15. 273

16. 641

17. 648

18. 379

19. 439

20. 712



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 12

• 18

• 30

• 32

• 33

• 39

• 41

• 42

• 45

• 48

• 53

• 62

• 72

• 73

• 79

• 81

• 85

• 88

• 91



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 075

2. 721

3. 182

4. 520

5. 127

6. 229

7. 331

8. 916

9. 902

10. 619

11. 649

12. 932

13. 398

14. 778

15. 359

16. 739

17. 400

18. 478

19. 253

20. 109

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 02

• 09

• 16

• 19

• 20

• 21

• 27

• 29

• 31

• 32

• 39

• 45

• 49

• 53

• 59

• 75

• 78

• 82

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.