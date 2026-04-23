Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 22 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 22 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 22 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 630
2. 218
3. 553
4. 842
5. 472
6. 645
7. 562
8. 103
9. 018
10. 385
11. 433
12. 981
13. 232
14. 688
15. 273
16. 641
17. 648
18. 379
19. 439
20. 712
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 12
• 18
• 30
• 32
• 33
• 39
• 41
• 42
• 45
• 48
• 53
• 62
• 72
• 73
• 79
• 81
• 85
• 88
• 91
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 075
2. 721
3. 182
4. 520
5. 127
6. 229
7. 331
8. 916
9. 902
10. 619
11. 649
12. 932
13. 398
14. 778
15. 359
16. 739
17. 400
18. 478
19. 253
20. 109
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 02
• 09
• 16
• 19
• 20
• 21
• 27
• 29
• 31
• 32
• 39
• 45
• 49
• 53
• 59
• 75
• 78
• 82
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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