Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 18 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 18 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 973

2. 785

3. 234

4. 933

5. 013

6. 095

7. 419

8. 086

9. 363

10. 764

11. 306

12. 699

13. 792

14. 651

15. 129

16. 221

17. 502

18. 315

19. 615

20. 724



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 06

• 13

• 15

• 19

• 21

• 24

• 29

• 33

• 34

• 51

• 63

• 64

• 73

• 85

• 86

• 90

• 92

• 95

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 832

2. 662

3. 437

4. 737

5. 213

6. 304

7. 087

8. 997

9. 005

10. 662

11. 802

12. 980

13. 435

14. 048

15. 581

16. 671

17. 787

18. 978

19. 402

20. 623

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 05

• 13

• 21

• 23

• 32

• 34

• 35

• 37

• 47

• 48

• 62

• 71

• 78

• 80

• 81

• 87

• 94

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.