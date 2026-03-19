Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 18 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 18 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 18 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 973
2. 785
3. 234
4. 933
5. 013
6. 095
7. 419
8. 086
9. 363
10. 764
11. 306
12. 699
13. 792
14. 651
15. 129
16. 221
17. 502
18. 315
19. 615
20. 724
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 06
• 13
• 15
• 19
• 21
• 24
• 29
• 33
• 34
• 51
• 63
• 64
• 73
• 85
• 86
• 90
• 92
• 95
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 832
2. 662
3. 437
4. 737
5. 213
6. 304
7. 087
8. 997
9. 005
10. 662
11. 802
12. 980
13. 435
14. 048
15. 581
16. 671
17. 787
18. 978
19. 402
20. 623
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 05
• 13
• 21
• 23
• 32
• 34
• 35
• 37
• 47
• 48
• 62
• 71
• 78
• 80
• 81
• 87
• 94
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?