Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 18 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 18 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 860

2. 356

3. 667

4. 939

5. 721

6. 808

7. 197

8. 679

9. 665

10. 731

11. 236

12. 456

13. 540

14. 023

15. 636

16. 082

17. 148

18. 455

19. 804

20. 525



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 04

• 08

• 21

• 23

• 25

• 31

• 36

• 39

• 40

• 48

• 55

• 56

• 60

• 64

• 65

• 67

• 79

• 82

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 328

2. 169

3. 095

4. 505

5. 155

6. 321

7. 065

8. 132

9. 176

10. 252

11. 911

12. 393

13. 366

14. 777

15. 030

16. 543

17. 787

18. 906

19. 696

20. 324

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 06

• 11

• 21

• 24

• 28

• 30

• 32

• 43

• 52

• 55

• 65

• 66

• 69

• 76

• 77

• 87

• 93

• 95

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.