Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 18 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 18 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 18 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 860
2. 356
3. 667
4. 939
5. 721
6. 808
7. 197
8. 679
9. 665
10. 731
11. 236
12. 456
13. 540
14. 023
15. 636
16. 082
17. 148
18. 455
19. 804
20. 525
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 04
• 08
• 21
• 23
• 25
• 31
• 36
• 39
• 40
• 48
• 55
• 56
• 60
• 64
• 65
• 67
• 79
• 82
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 328
2. 169
3. 095
4. 505
5. 155
6. 321
7. 065
8. 132
9. 176
10. 252
11. 911
12. 393
13. 366
14. 777
15. 030
16. 543
17. 787
18. 906
19. 696
20. 324
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 06
• 11
• 21
• 24
• 28
• 30
• 32
• 43
• 52
• 55
• 65
• 66
• 69
• 76
• 77
• 87
• 93
• 95
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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