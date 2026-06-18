Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 17 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 17 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 17 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 152
2. 847
3. 417
4. 272
5. 293
6. 501
7. 971
8. 186
9. 766
10. 774
11. 452
12. 952
13. 057
14. 223
15. 134
16. 204
17. 303
18. 365
19. 796
20. 819
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 03
• 04
• 17
• 19
• 23
• 34
• 47
• 52
• 53
• 57
• 65
• 66
• 71
• 72
• 74
• 86
• 93
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 770
2. 374
3. 433
4. 030
5. 131
6. 709
7. 507
8. 415
9. 224
10. 677
11. 363
12. 712
13. 920
14. 458
15. 354
16. 620
17. 835
18. 684
19. 433
20. 250
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 07
• 09
• 12
• 15
• 20
• 23
• 24
• 30
• 31
• 33
• 35
• 50
• 54
• 58
• 63
• 70
• 74
• 77
• 84
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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