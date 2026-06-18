Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 17 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 17 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 152

2. 847

3. 417

4. 272

5. 293

6. 501

7. 971

8. 186

9. 766

10. 774

11. 452

12. 952

13. 057

14. 223

15. 134

16. 204

17. 303

18. 365

19. 796

20. 819



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 03

• 04

• 17

• 19

• 23

• 34

• 47

• 52

• 53

• 57

• 65

• 66

• 71

• 72

• 74

• 86

• 93

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 770

2. 374

3. 433

4. 030

5. 131

6. 709

7. 507

8. 415

9. 224

10. 677

11. 363

12. 712

13. 920

14. 458

15. 354

16. 620

17. 835

18. 684

19. 433

20. 250

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 07

• 09

• 12

• 15

• 20

• 23

• 24

• 30

• 31

• 33

• 35

• 50

• 54

• 58

• 63

• 70

• 74

• 77

• 84

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.