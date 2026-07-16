Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 15 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 15 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 591

2. 441

3. 859

4. 835

5. 619

6. 335

7. 027

8. 778

9. 721

10. 351

11. 763

12. 607

13. 666

14. 533

15. 822

16. 585

17. 460

18. 105

19. 274

20. 396



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 07

• 19

• 21

• 22

• 27

• 33

• 35

• 41

• 51

• 59

• 60

• 63

• 66

• 73

• 74

• 78

• 85

• 91

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 276

2. 233

3. 788

4. 577

5. 496

6. 969

7. 411

8. 939

9. 824

10. 685

11. 627

12. 103

13. 825

14. 052

15. 080

16. 051

17. 825

18. 109

19. 101

20. 587

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 03

• 09

• 11

• 24

• 25

• 27

• 33

• 39

• 45

• 51

• 52

• 69

• 76

• 77

• 80

• 85

• 87

• 88

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.