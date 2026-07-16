Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 15 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 15 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 15 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 591
2. 441
3. 859
4. 835
5. 619
6. 335
7. 027
8. 778
9. 721
10. 351
11. 763
12. 607
13. 666
14. 533
15. 822
16. 585
17. 460
18. 105
19. 274
20. 396
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 07
• 19
• 21
• 22
• 27
• 33
• 35
• 41
• 51
• 59
• 60
• 63
• 66
• 73
• 74
• 78
• 85
• 91
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 276
2. 233
3. 788
4. 577
5. 496
6. 969
7. 411
8. 939
9. 824
10. 685
11. 627
12. 103
13. 825
14. 052
15. 080
16. 051
17. 825
18. 109
19. 101
20. 587
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 03
• 09
• 11
• 24
• 25
• 27
• 33
• 39
• 45
• 51
• 52
• 69
• 76
• 77
• 80
• 85
• 87
• 88
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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