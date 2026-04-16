Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 15 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 15 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 246

2. 931

3. 521

4. 496

5. 150

6. 466

7. 950

8. 018

9. 905

10. 990

11. 836

12. 241

13. 177

14. 358

15. 661

16. 800

17. 764

18. 679

19. 225

20. 062



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 05

• 18

• 21

• 25

• 31

• 34

• 36

• 41

• 46

• 50

• 58

• 61

• 62

• 64

• 66

• 77

• 79

• 90

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 912

2. 448

3. 260

4. 366

5. 538

6. 885

7. 892

8. 178

9. 067

10. 090

11. 389

12. 479

13. 761

14. 670

15. 704

16. 793

17. 656

18. 484

19. 615

20. 048

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 12

• 15

• 38

• 48

• 56

• 60

• 61

• 66

• 67

• 70

• 75

• 78

• 79

• 84

• 85

• 89

• 90

• 92

• 93



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.