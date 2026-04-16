Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 15 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 15 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 15 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 246
2. 931
3. 521
4. 496
5. 150
6. 466
7. 950
8. 018
9. 905
10. 990
11. 836
12. 241
13. 177
14. 358
15. 661
16. 800
17. 764
18. 679
19. 225
20. 062
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 05
• 18
• 21
• 25
• 31
• 34
• 36
• 41
• 46
• 50
• 58
• 61
• 62
• 64
• 66
• 77
• 79
• 90
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 912
2. 448
3. 260
4. 366
5. 538
6. 885
7. 892
8. 178
9. 067
10. 090
11. 389
12. 479
13. 761
14. 670
15. 704
16. 793
17. 656
18. 484
19. 615
20. 048
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 12
• 15
• 38
• 48
• 56
• 60
• 61
• 66
• 67
• 70
• 75
• 78
• 79
• 84
• 85
• 89
• 90
• 92
• 93
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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