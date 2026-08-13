Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 12 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 12 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 12 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 376
2. 957
3. 909
4. 097
5. 261
6. 513
7. 988
8. 735
9. 358
10. 570
11. 760
12. 649
13. 754
14. 202
15. 410
16. 324
17. 340
18. 934
19. 129
20. 805
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 05
• 09
• 10
• 13
• 24
• 29
• 34
• 35
• 40
• 49
• 54
• 57
• 58
• 60
• 61
• 70
• 76
• 88
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 308
2. 846
3. 857
4. 415
5. 529
6. 123
7. 540
8. 390
9. 844
10. 662
11. 288
12. 602
13. 266
14. 689
15. 410
16. 480
17. 874
18. 405
19. 810
20. 736
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 05
• 08
• 10
• 13
• 15
• 23
• 29
• 36
• 40
• 44
• 46
• 57
• 62
• 66
• 74
• 80
• 88
• 89
• 90
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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