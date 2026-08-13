Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 12 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 12 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 376

2. 957

3. 909

4. 097

5. 261

6. 513

7. 988

8. 735

9. 358

10. 570

11. 760

12. 649

13. 754

14. 202

15. 410

16. 324

17. 340

18. 934

19. 129

20. 805



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 05

• 09

• 10

• 13

• 24

• 29

• 34

• 35

• 40

• 49

• 54

• 57

• 58

• 60

• 61

• 70

• 76

• 88

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 308

2. 846

3. 857

4. 415

5. 529

6. 123

7. 540

8. 390

9. 844

10. 662

11. 288

12. 602

13. 266

14. 689

15. 410

16. 480

17. 874

18. 405

19. 810

20. 736

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 05

• 08

• 10

• 13

• 15

• 23

• 29

• 36

• 40

• 44

• 46

• 57

• 62

• 66

• 74

• 80

• 88

• 89

• 90



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.