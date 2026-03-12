Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 11 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 11 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 806

2. 433

3. 108

4. 040

5. 955

6. 650

7. 809

8. 618

9. 378

10. 433

11. 608

12. 368

13. 344

14. 468

15. 344

16. 729

17. 612

18. 233

19. 928

20. 370



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 06

• 08

• 09

• 11

• 12

• 15

• 18

• 28

• 29

• 33

• 40

• 44

• 50

• 55

• 65

• 68

• 70

• 73

• 78

• 90



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 286

2. 967

3. 552

4. 169

5. 474

6. 589

7. 838

8. 913

9. 571

10. 533

11. 269

12. 076

13. 248

14. 958

15. 217

16. 874

17. 590

18. 023

19. 023

20. 399

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 13

• 17

• 18

• 23

• 30

• 33

• 38

• 48

• 50

• 52

• 58

• 67

• 69

• 71

• 74

• 76

• 86

• 89

• 90

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.