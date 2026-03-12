Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 11 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 11 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 806
2. 433
3. 108
4. 040
5. 955
6. 650
7. 809
8. 618
9. 378
10. 433
11. 608
12. 368
13. 344
14. 468
15. 344
16. 729
17. 612
18. 233
19. 928
20. 370
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 08
• 09
• 11
• 12
• 15
• 18
• 28
• 29
• 33
• 40
• 44
• 50
• 55
• 65
• 68
• 70
• 73
• 78
• 90
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 286
2. 967
3. 552
4. 169
5. 474
6. 589
7. 838
8. 913
9. 571
10. 533
11. 269
12. 076
13. 248
14. 958
15. 217
16. 874
17. 590
18. 023
19. 023
20. 399
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 13
• 17
• 18
• 23
• 30
• 33
• 38
• 48
• 50
• 52
• 58
• 67
• 69
• 71
• 74
• 76
• 86
• 89
• 90
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
