Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 11 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 11 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 315

2. 063

3. 744

4. 178

5. 950

6. 565

7. 031

8. 182

9. 356

10. 252

11. 649

12. 485

13. 328

14. 278

15. 225

16. 521

17. 884

18. 711

19. 343

20. 856



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 11

• 15

• 21

• 25

• 28

• 31

• 43

• 44

• 49

• 50

• 52

• 53

• 56

• 63

• 65

• 78

• 82

• 84

• 85

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 367

2. 205

3. 607

4. 213

5. 413

6. 107

7. 380

8. 093

9. 991

10. 232

11. 199

12. 280

13. 162

14. 743

15. 600

16. 942

17. 113

18. 735

19. 568

20. 634

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 05

• 07

• 13

• 32

• 33

• 34

• 35

• 38

• 42

• 43

• 48

• 50

• 62

• 67

• 68

• 80

• 91

• 93

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.