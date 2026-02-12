Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 11 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 11 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 11 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 315
2. 063
3. 744
4. 178
5. 950
6. 565
7. 031
8. 182
9. 356
10. 252
11. 649
12. 485
13. 328
14. 278
15. 225
16. 521
17. 884
18. 711
19. 343
20. 856
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 11
• 15
• 21
• 25
• 28
• 31
• 43
• 44
• 49
• 50
• 52
• 53
• 56
• 63
• 65
• 78
• 82
• 84
• 85
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 367
2. 205
3. 607
4. 213
5. 413
6. 107
7. 380
8. 093
9. 991
10. 232
11. 199
12. 280
13. 162
14. 743
15. 600
16. 942
17. 113
18. 735
19. 568
20. 634
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 05
• 07
• 13
• 32
• 33
• 34
• 35
• 38
• 42
• 43
• 48
• 50
• 62
• 67
• 68
• 80
• 91
• 93
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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