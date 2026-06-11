Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 10 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 10 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 297

2. 382

3. 882

4. 258

5. 142

6. 409

7. 651

8. 400

9. 681

10. 804

11. 094

12. 114

13. 096

14. 753

15. 453

16. 167

17. 133

18. 760

19. 138

20. 304



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 04

• 09

• 14

• 33

• 38

• 41

• 42

• 49

• 51

• 53

• 58

• 60

• 67

• 79

• 81

• 82

• 94

• 96

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 901

2. 454

3. 763

4. 235

5. 210

6. 598

7. 458

8. 695

9. 181

10. 357

11. 810

12. 152

13. 478

14. 687

15. 034

16. 697

17. 733

18. 270

19. 125

20. 566

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 10

• 12

• 25

• 33

• 34

• 35

• 52

• 54

• 57

• 58

• 63

• 66

• 70

• 78

• 81

• 87

• 95

• 97

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.