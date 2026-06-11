Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 10 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 10 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 10 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 297
2. 382
3. 882
4. 258
5. 142
6. 409
7. 651
8. 400
9. 681
10. 804
11. 094
12. 114
13. 096
14. 753
15. 453
16. 167
17. 133
18. 760
19. 138
20. 304
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 04
• 09
• 14
• 33
• 38
• 41
• 42
• 49
• 51
• 53
• 58
• 60
• 67
• 79
• 81
• 82
• 94
• 96
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 901
2. 454
3. 763
4. 235
5. 210
6. 598
7. 458
8. 695
9. 181
10. 357
11. 810
12. 152
13. 478
14. 687
15. 034
16. 697
17. 733
18. 270
19. 125
20. 566
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 10
• 12
• 25
• 33
• 34
• 35
• 52
• 54
• 57
• 58
• 63
• 66
• 70
• 78
• 81
• 87
• 95
• 97
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?