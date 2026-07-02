Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 1 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 1 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 908

2. 201

3. 376

4. 372

5. 696

6. 047

7. 515

8. 411

9. 500

10. 264

11. 487

12. 737

13. 680

14. 597

15. 428

16. 021

17. 953

18. 867

19. 188

20. 715



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 08

• 11

• 15

• 21

• 24

• 28

• 37

• 47

• 53

• 64

• 67

• 72

• 76

• 80

• 87

• 88

• 96

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 457

2. 494

3. 213

4. 178

5. 526

6. 511

7. 853

8. 158

9. 904

10. 346

11. 839

12. 595

13. 155

14. 493

15. 548

16. 512

17. 804

18. 375

19. 724

20. 304

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 11

• 12

• 13

• 16

• 24

• 26

• 39

• 45

• 46

• 48

• 53

• 55

• 57

• 58

• 75

• 78

• 93

• 94

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.