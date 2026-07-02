Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 1 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 1 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 1 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 908
2. 201
3. 376
4. 372
5. 696
6. 047
7. 515
8. 411
9. 500
10. 264
11. 487
12. 737
13. 680
14. 597
15. 428
16. 021
17. 953
18. 867
19. 188
20. 715
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 08
• 11
• 15
• 21
• 24
• 28
• 37
• 47
• 53
• 64
• 67
• 72
• 76
• 80
• 87
• 88
• 96
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 457
2. 494
3. 213
4. 178
5. 526
6. 511
7. 853
8. 158
9. 904
10. 346
11. 839
12. 595
13. 155
14. 493
15. 548
16. 512
17. 804
18. 375
19. 724
20. 304
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 11
• 12
• 13
• 16
• 24
• 26
• 39
• 45
• 46
• 48
• 53
• 55
• 57
• 58
• 75
• 78
• 93
• 94
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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