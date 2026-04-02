Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 1 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 1 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 1 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 324
2. 983
3. 136
4. 272
5. 434
6. 537
7. 040
8. 635
9. 713
10. 751
11. 141
12. 107
13. 223
14. 262
15. 664
16. 191
17. 275
18. 685
19. 593
20. 981
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 07
• 13
• 23
• 24
• 34
• 35
• 36
• 37
• 40
• 41
• 51
• 62
• 64
• 72
• 75
• 81
• 83
• 85
• 91
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 471
2. 846
3. 430
4. 801
5. 904
6. 172
7. 228
8. 956
9. 532
10. 719
11. 444
12. 137
13. 818
14. 445
15. 802
16. 198
17. 142
18. 919
19. 224
20. 208
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 02
• 04
• 08
• 18
• 19
• 24
• 28
• 30
• 32
• 37
• 39
• 42
• 44
• 45
• 46
• 56
• 71
• 72
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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