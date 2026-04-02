Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 1 de abril de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 1 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 324

2. 983

3. 136

4. 272

5. 434

6. 537

7. 040

8. 635

9. 713

10. 751

11. 141

12. 107

13. 223

14. 262

15. 664

16. 191

17. 275

18. 685

19. 593

20. 981



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 13

• 23

• 24

• 34

• 35

• 36

• 37

• 40

• 41

• 51

• 62

• 64

• 72

• 75

• 81

• 83

• 85

• 91

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 471

2. 846

3. 430

4. 801

5. 904

6. 172

7. 228

8. 956

9. 532

10. 719

11. 444

12. 137

13. 818

14. 445

15. 802

16. 198

17. 142

18. 919

19. 224

20. 208

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 02

• 04

• 08

• 18

• 19

• 24

• 28

• 30

• 32

• 37

• 39

• 42

• 44

• 45

• 46

• 56

• 71

• 72

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.