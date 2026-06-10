Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 9 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 9 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 9 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 474
2. 928
3. 706
4. 503
5. 259
6. 175
7. 420
8. 872
9. 021
10. 630
11. 112
12. 966
13. 247
14. 910
15. 729
16. 744
17. 288
18. 298
19. 427
20. 467
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 06
• 10
• 12
• 20
• 21
• 27
• 28
• 29
• 30
• 44
• 47
• 59
• 66
• 67
• 72
• 74
• 75
• 88
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 704
2. 853
3. 625
4. 648
5. 814
6. 699
7. 453
8. 027
9. 534
10. 531
11. 308
12. 415
13. 480
14. 350
15. 507
16. 076
17. 782
18. 353
19. 457
20. 008
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 07
• 08
• 14
• 15
• 25
• 27
• 31
• 34
• 44
• 48
• 50
• 53
• 57
• 64
• 76
• 80
• 82
• 84
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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