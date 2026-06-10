Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 9 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 9 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 474

2. 928

3. 706

4. 503

5. 259

6. 175

7. 420

8. 872

9. 021

10. 630

11. 112

12. 966

13. 247

14. 910

15. 729

16. 744

17. 288

18. 298

19. 427

20. 467



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 06

• 10

• 12

• 20

• 21

• 27

• 28

• 29

• 30

• 44

• 47

• 59

• 66

• 67

• 72

• 74

• 75

• 88

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 704

2. 853

3. 625

4. 648

5. 814

6. 699

7. 453

8. 027

9. 534

10. 531

11. 308

12. 415

13. 480

14. 350

15. 507

16. 076

17. 782

18. 353

19. 457

20. 008

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 07

• 08

• 14

• 15

• 25

• 27

• 31

• 34

• 44

• 48

• 50

• 53

• 57

• 64

• 76

• 80

• 82

• 84

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.