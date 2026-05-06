Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 5 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 5 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 858

2. 632

3. 173

4. 817

5. 079

6. 186

7. 568

8. 898

9. 682

10. 366

11. 134

12. 788

13. 633

14. 410

15. 968

16. 885

17. 450

18. 721

19. 392

20. 229



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 10

• 17

• 21

• 29

• 32

• 33

• 34

• 50

• 58

• 66

• 67

• 68

• 73

• 79

• 82

• 85

• 86

• 88

• 92

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 660

2. 283

3. 474

4. 628

5. 092

6. 387

7. 046

8. 642

9. 598

10. 873

11. 868

12. 655

13. 287

14. 388

15. 044

16. 193

17. 958

18. 484

19. 724

20. 214

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 14

• 19

• 24

• 28

• 42

• 44

• 46

• 55

• 58

• 60

• 68

• 73

• 74

• 83

• 84

• 87

• 88

• 92

• 93

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.