Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 5 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 5 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 5 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 858
2. 632
3. 173
4. 817
5. 079
6. 186
7. 568
8. 898
9. 682
10. 366
11. 134
12. 788
13. 633
14. 410
15. 968
16. 885
17. 450
18. 721
19. 392
20. 229
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 10
• 17
• 21
• 29
• 32
• 33
• 34
• 50
• 58
• 66
• 67
• 68
• 73
• 79
• 82
• 85
• 86
• 88
• 92
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 660
2. 283
3. 474
4. 628
5. 092
6. 387
7. 046
8. 642
9. 598
10. 873
11. 868
12. 655
13. 287
14. 388
15. 044
16. 193
17. 958
18. 484
19. 724
20. 214
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 14
• 19
• 24
• 28
• 42
• 44
• 46
• 55
• 58
• 60
• 68
• 73
• 74
• 83
• 84
• 87
• 88
• 92
• 93
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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