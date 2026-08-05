Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 4 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 4 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 827

2. 909

3. 625

4. 087

5. 533

6. 513

7. 539

8. 161

9. 263

10. 014

11. 924

12. 136

13. 716

14. 979

15. 331

16. 036

17. 430

18. 626

19. 013

20. 284



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 07

• 09

• 13

• 14

• 16

• 24

• 25

• 26

• 27

• 30

• 31

• 33

• 36

• 39

• 61

• 63

• 79

• 84

• 87



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 182

2. 061

3. 073

4. 041

5. 600

6. 531

7. 918

8. 152

9. 644

10. 968

11. 228

12. 982

13. 409

14. 208

15. 595

16. 899

17. 576

18. 051

19. 144

20. 971

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 08

• 09

• 11

• 18

• 28

• 31

• 37

• 41

• 44

• 51

• 52

• 61

• 68

• 71

• 73

• 76

• 82

• 95

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.