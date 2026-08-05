Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 4 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 4 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 4 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 827
2. 909
3. 625
4. 087
5. 533
6. 513
7. 539
8. 161
9. 263
10. 014
11. 924
12. 136
13. 716
14. 979
15. 331
16. 036
17. 430
18. 626
19. 013
20. 284
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 07
• 09
• 13
• 14
• 16
• 24
• 25
• 26
• 27
• 30
• 31
• 33
• 36
• 39
• 61
• 63
• 79
• 84
• 87
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 182
2. 061
3. 073
4. 041
5. 600
6. 531
7. 918
8. 152
9. 644
10. 968
11. 228
12. 982
13. 409
14. 208
15. 595
16. 899
17. 576
18. 051
19. 144
20. 971
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 08
• 09
• 11
• 18
• 28
• 31
• 37
• 41
• 44
• 51
• 52
• 61
• 68
• 71
• 73
• 76
• 82
• 95
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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