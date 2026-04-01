Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 31 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 31 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 437

2. 287

3. 138

4. 820

5. 273

6. 646

7. 499

8. 399

9. 588

10. 044

11. 120

12. 449

13. 520

14. 242

15. 681

16. 851

17. 894

18. 814

19. 463

20. 260



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 14

• 20

• 34

• 37

• 38

• 42

• 44

• 46

• 48

• 49

• 51

• 60

• 63

• 73

• 81

• 87

• 88

• 94

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 756

2. 412

3. 597

4. 564

5. 696

6. 682

7. 340

8. 687

9. 207

10. 877

11. 171

12. 040

13. 348

14. 256

15. 180

16. 884

17. 849

18. 341

19. 564

20. 680

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 07

• 12

• 40

• 41

• 48

• 49

• 56

• 59

• 64

• 71

• 74

• 76

• 77

• 80

• 82

• 84

• 87

• 90

• 96

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.