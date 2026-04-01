Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 31 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 31 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 31 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 437
2. 287
3. 138
4. 820
5. 273
6. 646
7. 499
8. 399
9. 588
10. 044
11. 120
12. 449
13. 520
14. 242
15. 681
16. 851
17. 894
18. 814
19. 463
20. 260
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 07
• 14
• 20
• 34
• 37
• 38
• 42
• 44
• 46
• 48
• 49
• 51
• 60
• 63
• 73
• 81
• 87
• 88
• 94
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 756
2. 412
3. 597
4. 564
5. 696
6. 682
7. 340
8. 687
9. 207
10. 877
11. 171
12. 040
13. 348
14. 256
15. 180
16. 884
17. 849
18. 341
19. 564
20. 680
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 07
• 12
• 40
• 41
• 48
• 49
• 56
• 59
• 64
• 71
• 74
• 76
• 77
• 80
• 82
• 84
• 87
• 90
• 96
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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