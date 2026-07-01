Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 30 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 30 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 30 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 161
2. 444
3. 968
4. 252
5. 575
6. 344
7. 087
8. 503
9. 836
10. 203
11. 729
12. 437
13. 775
14. 484
15. 041
16. 994
17. 601
18. 811
19. 547
20. 570
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 03
• 11
• 14
• 29
• 36
• 37
• 41
• 44
• 46
• 47
• 52
• 61
• 68
• 70
• 75
• 84
• 87
• 94
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 142
2. 414
3. 080
4. 164
5. 525
6. 496
7. 403
8. 762
9. 296
10. 592
11. 960
12. 918
13. 503
14. 895
15. 127
16. 475
17. 937
18. 987
19. 105
20. 305
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 05
• 08
• 14
• 18
• 25
• 27
• 37
• 42
• 60
• 61
• 62
• 64
• 75
• 80
• 84
• 87
• 92
• 95
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?