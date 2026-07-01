Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 30 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 30 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 161

2. 444

3. 968

4. 252

5. 575

6. 344

7. 087

8. 503

9. 836

10. 203

11. 729

12. 437

13. 775

14. 484

15. 041

16. 994

17. 601

18. 811

19. 547

20. 570



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 03

• 11

• 14

• 29

• 36

• 37

• 41

• 44

• 46

• 47

• 52

• 61

• 68

• 70

• 75

• 84

• 87

• 94

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 142

2. 414

3. 080

4. 164

5. 525

6. 496

7. 403

8. 762

9. 296

10. 592

11. 960

12. 918

13. 503

14. 895

15. 127

16. 475

17. 937

18. 987

19. 105

20. 305

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 05

• 08

• 14

• 18

• 25

• 27

• 37

• 42

• 60

• 61

• 62

• 64

• 75

• 80

• 84

• 87

• 92

• 95

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.