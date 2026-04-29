Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 28 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 28 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 28 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 184
2. 372
3. 052
4. 461
5. 624
6. 687
7. 123
8. 523
9. 743
10. 799
11. 839
12. 178
13. 296
14. 627
15. 338
16. 994
17. 581
18. 294
19. 059
20. 708
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 08
• 18
• 23
• 24
• 27
• 38
• 39
• 43
• 52
• 59
• 61
• 72
• 78
• 81
• 84
• 87
• 94
• 96
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 752
2. 644
3. 700
4. 034
5. 882
6. 414
7. 706
8. 788
9. 473
10. 993
11. 707
12. 275
13. 316
14. 786
15. 343
16. 035
17. 103
18. 002
19. 410
20. 992
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 02
• 03
• 06
• 07
• 10
• 14
• 16
• 34
• 35
• 43
• 44
• 52
• 73
• 75
• 82
• 86
• 88
• 92
• 93
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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