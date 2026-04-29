Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 28 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 28 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 184

2. 372

3. 052

4. 461

5. 624

6. 687

7. 123

8. 523

9. 743

10. 799

11. 839

12. 178

13. 296

14. 627

15. 338

16. 994

17. 581

18. 294

19. 059

20. 708



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 06

• 08

• 18

• 23

• 24

• 27

• 38

• 39

• 43

• 52

• 59

• 61

• 72

• 78

• 81

• 84

• 87

• 94

• 96

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 752

2. 644

3. 700

4. 034

5. 882

6. 414

7. 706

8. 788

9. 473

10. 993

11. 707

12. 275

13. 316

14. 786

15. 343

16. 035

17. 103

18. 002

19. 410

20. 992

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 02

• 03

• 06

• 07

• 10

• 14

• 16

• 34

• 35

• 43

• 44

• 52

• 73

• 75

• 82

• 86

• 88

• 92

• 93



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.