Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 24 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 24 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 24 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 893
2. 315
3. 672
4. 967
5. 810
6. 802
7. 478
8. 373
9. 176
10. 425
11. 481
12. 027
13. 145
14. 465
15. 150
16. 073
17. 740
18. 817
19. 288
20. 801
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 10
• 14
• 15
• 17
• 25
• 27
• 40
• 45
• 50
• 65
• 67
• 72
• 73
• 76
• 78
• 81
• 88
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 170
2. 613
3. 695
4. 705
5. 252
6. 234
7. 010
8. 710
9. 068
10. 240
11. 470
12. 260
13. 633
14. 547
15. 938
16. 264
17. 708
18. 701
19. 164
20. 856
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 05
• 08
• 10
• 13
• 17
• 20
• 33
• 34
• 38
• 40
• 47
• 52
• 56
• 60
• 64
• 68
• 70
• 94
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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