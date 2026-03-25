Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 24 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 24 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 893

2. 315

3. 672

4. 967

5. 810

6. 802

7. 478

8. 373

9. 176

10. 425

11. 481

12. 027

13. 145

14. 465

15. 150

16. 073

17. 740

18. 817

19. 288

20. 801



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 10

• 14

• 15

• 17

• 25

• 27

• 40

• 45

• 50

• 65

• 67

• 72

• 73

• 76

• 78

• 81

• 88

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 170

2. 613

3. 695

4. 705

5. 252

6. 234

7. 010

8. 710

9. 068

10. 240

11. 470

12. 260

13. 633

14. 547

15. 938

16. 264

17. 708

18. 701

19. 164

20. 856

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 05

• 08

• 10

• 13

• 17

• 20

• 33

• 34

• 38

• 40

• 47

• 52

• 56

• 60

• 64

• 68

• 70

• 94

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.