Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 24 de febrero de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 24 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 287

2. 410

3. 715

4. 234

5. 801

6. 300

7. 489

8. 095

9. 079

10. 532

11. 870

12. 871

13. 771

14. 949

15. 805

16. 993

17. 883

18. 022

19. 014

20. 474

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 05

• 10

• 14

• 15

• 19

• 22

• 32

• 34

• 49

• 70

• 71

• 74

• 79

• 83

• 87

• 89

• 93

• 95

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 786

2. 386

3. 816

4. 010

5. 125

6. 592

7. 162

8. 243

9. 528

10. 201

11. 286

12. 695

13. 886

14. 128

15. 462

16. 167

17. 824

18. 106

19. 636

20. 011

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 06

• 10

• 11

• 16

• 21

• 24

• 25

• 28

• 33

• 36

• 43

• 62

• 67

• 68

• 80

• 86

• 92

• 95

• 97

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.