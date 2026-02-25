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Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 24 de febrero de 2026

Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 24 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.

El País
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25/02/2026, 07:00
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Kiosco con juegos de azar.
Kiosco con juegos de azar.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 24 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

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Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 287
2. 410
3. 715
4. 234
5. 801
6. 300
7. 489
8. 095
9. 079
10. 532
11. 870
12. 871
13. 771
14. 949
15. 805
16. 993
17. 883
18. 022
19. 014
20. 474
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00
• 01
• 05
• 10
• 14
• 15
• 19
• 22
• 32
• 34
• 49
• 70
• 71
• 74
• 79
• 83
• 87
• 89
• 93
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola.
Boleto de juego de la Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 786
2. 386
3. 816
4. 010
5. 125
6. 592
7. 162
8. 243
9. 528
10. 201
11. 286
12. 695
13. 886
14. 128
15. 462
16. 167
17. 824
18. 106
19. 636
20. 011

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01
• 06
• 10
• 11
• 16
• 21
• 24
• 25
• 28
• 33
• 36
• 43
• 62
• 67
• 68
• 80
• 86
• 92
• 95
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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