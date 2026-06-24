Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 23 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 23 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 892

2. 317

3. 559

4. 864

5. 552

6. 700

7. 571

8. 416

9. 210

10. 110

11. 764

12. 668

13. 756

14. 839

15. 337

16. 937

17. 201

18. 658

19. 290

20. 315



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 10

• 15

• 16

• 17

• 28

• 37

• 39

• 52

• 56

• 58

• 59

• 64

• 68

• 71

• 73

• 74

• 90

• 92



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 626

2. 220

3. 882

4. 036

5. 781

6. 681

7. 864

8. 951

9. 689

10. 744

11. 698

12. 315

13. 340

14. 015

15. 374

16. 782

17. 071

18. 865

19. 912

20. 441

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 12

• 15

• 20

• 26

• 36

• 40

• 41

• 44

• 51

• 53

• 64

• 65

• 71

• 74

• 81

• 82

• 89

• 92

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.