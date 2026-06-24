Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 23 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 23 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 23 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 892
2. 317
3. 559
4. 864
5. 552
6. 700
7. 571
8. 416
9. 210
10. 110
11. 764
12. 668
13. 756
14. 839
15. 337
16. 937
17. 201
18. 658
19. 290
20. 315
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 10
• 15
• 16
• 17
• 28
• 37
• 39
• 52
• 56
• 58
• 59
• 64
• 68
• 71
• 73
• 74
• 90
• 92
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 626
2. 220
3. 882
4. 036
5. 781
6. 681
7. 864
8. 951
9. 689
10. 744
11. 698
12. 315
13. 340
14. 015
15. 374
16. 782
17. 071
18. 865
19. 912
20. 441
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 12
• 15
• 20
• 26
• 36
• 40
• 41
• 44
• 51
• 53
• 64
• 65
• 71
• 74
• 81
• 82
• 89
• 92
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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