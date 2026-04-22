Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 21 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 21 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 910

2. 011

3. 406

4. 405

5. 863

6. 238

7. 061

8. 022

9. 785

10. 728

11. 247

12. 482

13. 065

14. 443

15. 973

16. 893

17. 776

18. 382

19. 065

20. 589



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 06

• 10

• 11

• 19

• 22

• 28

• 38

• 43

• 47

• 57

• 61

• 63

• 65

• 73

• 76

• 82

• 85

• 89

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 020

2. 079

3. 982

4. 872

5. 613

6. 537

7. 872

8. 035

9. 383

10. 051

11. 752

12. 882

13. 259

14. 978

15. 898

16. 145

17. 338

18. 077

19. 531

20. 516

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 13

• 16

• 20

• 31

• 35

• 37

• 38

• 45

• 51

• 52

• 59

• 60

• 72

• 77

• 78

• 79

• 82

• 83

• 87

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.