Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 21 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 21 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 21 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 910
2. 011
3. 406
4. 405
5. 863
6. 238
7. 061
8. 022
9. 785
10. 728
11. 247
12. 482
13. 065
14. 443
15. 973
16. 893
17. 776
18. 382
19. 065
20. 589
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 06
• 10
• 11
• 19
• 22
• 28
• 38
• 43
• 47
• 57
• 61
• 63
• 65
• 73
• 76
• 82
• 85
• 89
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 020
2. 079
3. 982
4. 872
5. 613
6. 537
7. 872
8. 035
9. 383
10. 051
11. 752
12. 882
13. 259
14. 978
15. 898
16. 145
17. 338
18. 077
19. 531
20. 516
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 13
• 16
• 20
• 31
• 35
• 37
• 38
• 45
• 51
• 52
• 59
• 60
• 72
• 77
• 78
• 79
• 82
• 83
• 87
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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