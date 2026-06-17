Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 16 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 16 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 16 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 118
2. 901
3. 174
4. 265
5. 986
6. 126
7. 390
8. 392
9. 776
10. 720
11. 320
12. 992
13. 584
14. 264
15. 340
16. 294
17. 797
18. 492
19. 591
20. 476
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 18
• 20
• 21
• 26
• 33
• 40
• 56
• 64
• 65
• 74
• 76
• 78
• 84
• 86
• 90
• 91
• 92
• 94
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 188
2. 477
3. 867
4. 476
5. 893
6. 528
7. 029
8. 907
9. 634
10. 873
11. 578
12. 994
13. 276
14. 864
15. 361
16. 313
17. 359
18. 481
19. 703
20. 999
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 07
• 13
• 28
• 29
• 34
• 59
• 61
• 64
• 67
• 73
• 76
• 77
• 78
• 81
• 88
• 91
• 93
• 94
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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