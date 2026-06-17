Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 16 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 16 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 118

2. 901

3. 174

4. 265

5. 986

6. 126

7. 390

8. 392

9. 776

10. 720

11. 320

12. 992

13. 584

14. 264

15. 340

16. 294

17. 797

18. 492

19. 591

20. 476



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 18

• 20

• 21

• 26

• 33

• 40

• 56

• 64

• 65

• 74

• 76

• 78

• 84

• 86

• 90

• 91

• 92

• 94

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 188

2. 477

3. 867

4. 476

5. 893

6. 528

7. 029

8. 907

9. 634

10. 873

11. 578

12. 994

13. 276

14. 864

15. 361

16. 313

17. 359

18. 481

19. 703

20. 999

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 07

• 13

• 28

• 29

• 34

• 59

• 61

• 64

• 67

• 73

• 76

• 77

• 78

• 81

• 88

• 91

• 93

• 94

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.