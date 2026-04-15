Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 14 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 14 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 14 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 993
2. 120
3. 883
4. 766
5. 224
6. 398
7. 761
8. 214
9. 067
10. 513
11. 119
12. 668
13. 825
14. 393
15. 604
16. 184
17. 333
18. 146
19. 265
20. 102
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 04
• 13
• 14
• 19
• 20
• 24
• 25
• 33
• 46
• 61
• 65
• 66
• 67
• 68
• 83
• 84
• 87
• 93
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 830
2. 454
3. 051
4. 782
5. 937
6. 194
7. 336
8. 227
9. 347
10. 771
11. 607
12. 448
13. 197
14. 404
15. 814
16. 718
17. 652
18. 710
19. 865
20. 171
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 07
• 10
• 14
• 18
• 27
• 30
• 36
• 37
• 47
• 48
• 51
• 52
• 54
• 65
• 71
• 78
• 82
• 94
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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