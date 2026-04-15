Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 14 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 14 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 993

2. 120

3. 883

4. 766

5. 224

6. 398

7. 761

8. 214

9. 067

10. 513

11. 119

12. 668

13. 825

14. 393

15. 604

16. 184

17. 333

18. 146

19. 265

20. 102



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 04

• 13

• 14

• 19

• 20

• 24

• 25

• 33

• 46

• 61

• 65

• 66

• 67

• 68

• 83

• 84

• 87

• 93

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 830

2. 454

3. 051

4. 782

5. 937

6. 194

7. 336

8. 227

9. 347

10. 771

11. 607

12. 448

13. 197

14. 404

15. 814

16. 718

17. 652

18. 710

19. 865

20. 171

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 07

• 10

• 14

• 18

• 27

• 30

• 36

• 37

• 47

• 48

• 51

• 52

• 54

• 65

• 71

• 78

• 82

• 94

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.