Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 10 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 10 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 10 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 893
2. 161
3. 010
4. 310
5. 191
6. 934
7. 142
8. 342
9. 738
10. 742
11. 242
12. 569
13. 750
14. 243
15. 832
16. 498
17. 933
18. 017
19. 987
20. 800
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 07
• 10
• 11
• 17
• 32
• 33
• 34
• 38
• 42
• 43
• 46
• 50
• 61
• 69
• 74
• 87
• 91
• 93
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 538
2. 117
3. 553
4. 581
5. 739
6. 205
7. 568
8. 603
9. 434
10. 430
11. 378
12. 480
13. 677
14. 226
15. 764
16. 668
17. 363
18. 365
19. 061
20. 173
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 05
• 17
• 26
• 30
• 34
• 38
• 39
• 46
• 53
• 61
• 63
• 64
• 65
• 68
• 73
• 77
• 78
• 80
• 81
