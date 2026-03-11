Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 10 de marzo de 2026

Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 10 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.

11/03/2026, 07:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Pizarra en un local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola y otros juegos de azar.
Pizarra en un local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola y otros juegos de azar.
Foto: Leonardo Mainé

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 10 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

¿Cómo se juegan el 5 de Oro, la Quiniela y La Tómbola? Mirá paso a paso cómo realizar apuestas en estos juegos

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 893
2. 161
3. 010
4. 310
5. 191
6. 934
7. 142
8. 342
9. 738
10. 742
11. 242
12. 569
13. 750
14. 243
15. 832
16. 498
17. 933
18. 017
19. 987
20. 800

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00
• 07
• 10
• 11
• 17
• 32
• 33
• 34
• 38
• 42
• 43
• 46
• 50
• 61
• 69
• 74
• 87
• 91
• 93
• 98

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola.
Boleto de juego de la Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 538
2. 117
3. 553
4. 581
5. 739
6. 205
7. 568
8. 603
9. 434
10. 430
11. 378
12. 480
13. 677
14. 226
15. 764
16. 668
17. 363
18. 365
19. 061
20. 173

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03
• 05
• 17
• 26
• 30
• 34
• 38
• 39
• 46
• 53
• 61
• 63
• 64
• 65
• 68
• 73
• 77
• 78
• 80
• 81

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿A qué número juego a la Quiniela o a la Tómbola? El significado de todos los números según lo que soñaste

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

La BancaQuiniela y Tómbola

Te puede interesar