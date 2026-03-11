Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 10 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 10 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 893

2. 161

3. 010

4. 310

5. 191

6. 934

7. 142

8. 342

9. 738

10. 742

11. 242

12. 569

13. 750

14. 243

15. 832

16. 498

17. 933

18. 017

19. 987

20. 800



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 07

• 10

• 11

• 17

• 32

• 33

• 34

• 38

• 42

• 43

• 46

• 50

• 61

• 69

• 74

• 87

• 91

• 93

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 538

2. 117

3. 553

4. 581

5. 739

6. 205

7. 568

8. 603

9. 434

10. 430

11. 378

12. 480

13. 677

14. 226

15. 764

16. 668

17. 363

18. 365

19. 061

20. 173

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 05

• 17

• 26

• 30

• 34

• 38

• 39

• 46

• 53

• 61

• 63

• 64

• 65

• 68

• 73

• 77

• 78

• 80

• 81



