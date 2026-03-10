Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 9 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 9 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 701

2. 781

3. 508

4. 067

5. 880

6. 250

7. 460

8. 128

9. 791

10. 226

11. 542

12. 742

13. 956

14. 458

15. 786

16. 398

17. 796

18. 600

19. 333

20. 693



Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 08

• 24

• 26

• 28

• 33

• 42

• 50

• 56

• 58

• 60

• 67

• 80

• 81

• 86

• 91

• 93

• 96

• 98



Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 697

2. 568

3. 969

4. 091

5. 634

6. 697

7. 439

8. 252

9. 125

10. 609

11. 700

12. 761

13. 339

14. 053

15. 282

16. 890

17. 397

18. 097

19. 947

20. 253

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 09

• 12

• 25

• 31

• 34

• 39

• 44

• 47

• 51

• 52

• 53

• 61

• 68

• 69

• 82

• 90

• 91

• 97

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.