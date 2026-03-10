Temas del día:
Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 9 de marzo de 2026

Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 9 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.

10/03/2026, 07:00
Boletas de la Quiniela y la Tómbola.
Boletas de la Quiniela y la Tómbola.
Foto: Archivo El País

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 9 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 701
2. 781
3. 508
4. 067
5. 880
6. 250
7. 460
8. 128
9. 791
10. 226
11. 542
12. 742
13. 956
14. 458
15. 786
16. 398
17. 796
18. 600
19. 333
20. 693

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00
• 01
• 08
• 24
• 26
• 28
• 33
• 42
• 50
• 56
• 58
• 60
• 67
• 80
• 81
• 86
• 91
• 93
• 96
• 98

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola.
Boleto de juego de la Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 697
2. 568
3. 969
4. 091
5. 634
6. 697
7. 439
8. 252
9. 125
10. 609
11. 700
12. 761
13. 339
14. 053
15. 282
16. 890
17. 397
18. 097
19. 947
20. 253

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00
• 09
• 12
• 25
• 31
• 34
• 39
• 44
• 47
• 51
• 52
• 53
• 61
• 68
• 69
• 82
• 90
• 91
• 97
• 99

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

