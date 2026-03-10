Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 9 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 9 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 9 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 701
2. 781
3. 508
4. 067
5. 880
6. 250
7. 460
8. 128
9. 791
10. 226
11. 542
12. 742
13. 956
14. 458
15. 786
16. 398
17. 796
18. 600
19. 333
20. 693
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 08
• 24
• 26
• 28
• 33
• 42
• 50
• 56
• 58
• 60
• 67
• 80
• 81
• 86
• 91
• 93
• 96
• 98
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 697
2. 568
3. 969
4. 091
5. 634
6. 697
7. 439
8. 252
9. 125
10. 609
11. 700
12. 761
13. 339
14. 053
15. 282
16. 890
17. 397
18. 097
19. 947
20. 253
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 09
• 12
• 25
• 31
• 34
• 39
• 44
• 47
• 51
• 52
• 53
• 61
• 68
• 69
• 82
• 90
• 91
• 97
• 99
