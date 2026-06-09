Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 8 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 8 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 287

2. 221

3. 797

4. 622

5. 366

6. 139

7. 969

8. 892

9. 628

10. 075

11. 724

12. 891

13. 845

14. 782

15. 433

16. 236

17. 004

18. 551

19. 365

20. 447



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 04

• 21

• 22

• 24

• 28

• 33

• 36

• 39

• 45

• 47

• 51

• 65

• 66

• 69

• 75

• 82

• 87

• 91

• 92

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 011

2. 819

3. 362

4. 719

5. 790

6. 989

7. 254

8. 443

9. 698

10. 741

11. 209

12. 698

13. 411

14. 365

15. 124

16. 364

17. 012

18. 141

19. 617

20. 167

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 09

• 11

• 12

• 14

• 17

• 19

• 24

• 27

• 41

• 43

• 46

• 54

• 62

• 64

• 65

• 67

• 89

• 90

• 95

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.