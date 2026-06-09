Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 8 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 8 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 8 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 287
2. 221
3. 797
4. 622
5. 366
6. 139
7. 969
8. 892
9. 628
10. 075
11. 724
12. 891
13. 845
14. 782
15. 433
16. 236
17. 004
18. 551
19. 365
20. 447
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 04
• 21
• 22
• 24
• 28
• 33
• 36
• 39
• 45
• 47
• 51
• 65
• 66
• 69
• 75
• 82
• 87
• 91
• 92
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 011
2. 819
3. 362
4. 719
5. 790
6. 989
7. 254
8. 443
9. 698
10. 741
11. 209
12. 698
13. 411
14. 365
15. 124
16. 364
17. 012
18. 141
19. 617
20. 167
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 09
• 11
• 12
• 14
• 17
• 19
• 24
• 27
• 41
• 43
• 46
• 54
• 62
• 64
• 65
• 67
• 89
• 90
• 95
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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