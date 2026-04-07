Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 6 de abril de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 6 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 162

2. 925

3. 024

4. 421

5. 362

6. 322

7. 643

8. 657

9. 314

10. 354

11. 058

12. 033

13. 587

14. 963

15. 955

16. 741

17. 985

18. 809

19. 058

20. 186



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 09

• 14

• 21

• 22

• 24

• 25

• 27

• 33

• 41

• 43

• 54

• 55

• 57

• 58

• 62

• 63

• 85

• 86

• 87

• 88



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 596

2. 206

3. 187

4. 919

5. 630

6. 231

7. 748

8. 449

9. 811

10. 501

11. 663

12. 211

13. 295

14. 773

15. 396

16. 836

17. 300

18. 157

19. 906

20. 940

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 01

• 03

• 06

• 11

• 13

• 19

• 30

• 31

• 36

• 40

• 48

• 49

• 57

• 63

• 73

• 83

• 87

• 95

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.