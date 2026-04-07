Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 6 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 6 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 6 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 162
2. 925
3. 024
4. 421
5. 362
6. 322
7. 643
8. 657
9. 314
10. 354
11. 058
12. 033
13. 587
14. 963
15. 955
16. 741
17. 985
18. 809
19. 058
20. 186
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 09
• 14
• 21
• 22
• 24
• 25
• 27
• 33
• 41
• 43
• 54
• 55
• 57
• 58
• 62
• 63
• 85
• 86
• 87
• 88
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 596
2. 206
3. 187
4. 919
5. 630
6. 231
7. 748
8. 449
9. 811
10. 501
11. 663
12. 211
13. 295
14. 773
15. 396
16. 836
17. 300
18. 157
19. 906
20. 940
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 01
• 03
• 06
• 11
• 13
• 19
• 30
• 31
• 36
• 40
• 48
• 49
• 57
• 63
• 73
• 83
• 87
• 95
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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