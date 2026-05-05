Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 4 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 4 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 120

2. 676

3. 525

4. 084

5. 613

6. 141

7. 410

8. 922

9. 983

10. 405

11. 334

12. 065

13. 339

14. 687

15. 748

16. 084

17. 011

18. 590

19. 343

20. 321



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 10

• 11

• 13

• 20

• 21

• 22

• 25

• 34

• 39

• 41

• 43

• 48

• 65

• 69

• 76

• 83

• 84

• 87

• 90



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 615

2. 152

3. 365

4. 259

5. 276

6. 739

7. 390

8. 798

9. 923

10. 429

11. 015

12. 913

13. 044

14. 016

15. 176

16. 436

17. 973

18. 712

19. 246

20. 210

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 10

• 12

• 13

• 15

• 16

• 23

• 29

• 36

• 39

• 44

• 46

• 48

• 52

• 59

• 65

• 73

• 76

• 82

• 90

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.