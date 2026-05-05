Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 4 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 4 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 4 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 120
2. 676
3. 525
4. 084
5. 613
6. 141
7. 410
8. 922
9. 983
10. 405
11. 334
12. 065
13. 339
14. 687
15. 748
16. 084
17. 011
18. 590
19. 343
20. 321
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 10
• 11
• 13
• 20
• 21
• 22
• 25
• 34
• 39
• 41
• 43
• 48
• 65
• 69
• 76
• 83
• 84
• 87
• 90
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 615
2. 152
3. 365
4. 259
5. 276
6. 739
7. 390
8. 798
9. 923
10. 429
11. 015
12. 913
13. 044
14. 016
15. 176
16. 436
17. 973
18. 712
19. 246
20. 210
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 10
• 12
• 13
• 15
• 16
• 23
• 29
• 36
• 39
• 44
• 46
• 48
• 52
• 59
• 65
• 73
• 76
• 82
• 90
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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