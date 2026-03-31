Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 30 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 30 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 885

2. 854

3. 175

4. 014

5. 100

6. 301

7. 897

8. 024

9. 544

10. 695

11. 971

12. 315

13. 512

14. 476

15. 208

16. 255

17. 950

18. 067

19. 860

20. 474



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 08

• 12

• 14

• 15

• 24

• 44

• 50

• 54

• 55

• 60

• 67

• 71

• 74

• 75

• 76

• 85

• 95

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 931

2. 971

3. 440

4. 598

5. 471

6. 535

7. 678

8. 891

9. 358

10. 629

11. 358

12. 950

13. 831

14. 008

15. 947

16. 936

17. 165

18. 407

19. 425

20. 973

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 07

• 08

• 17

• 25

• 29

• 31

• 35

• 36

• 40

• 47

• 50

• 58

• 62

• 65

• 71

• 73

• 78

• 87

• 91

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.