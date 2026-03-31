Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 30 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 30 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 30 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 885
2. 854
3. 175
4. 014
5. 100
6. 301
7. 897
8. 024
9. 544
10. 695
11. 971
12. 315
13. 512
14. 476
15. 208
16. 255
17. 950
18. 067
19. 860
20. 474
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 08
• 12
• 14
• 15
• 24
• 44
• 50
• 54
• 55
• 60
• 67
• 71
• 74
• 75
• 76
• 85
• 95
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 931
2. 971
3. 440
4. 598
5. 471
6. 535
7. 678
8. 891
9. 358
10. 629
11. 358
12. 950
13. 831
14. 008
15. 947
16. 936
17. 165
18. 407
19. 425
20. 973
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 07
• 08
• 17
• 25
• 29
• 31
• 35
• 36
• 40
• 47
• 50
• 58
• 62
• 65
• 71
• 73
• 78
• 87
• 91
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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