Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 29 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 29 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 148

2. 189

3. 505

4. 523

5. 116

6. 032

7. 028

8. 587

9. 482

10. 473

11. 802

12. 388

13. 614

14. 662

15. 486

16. 965

17. 749

18. 851

19. 354

20. 675



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 05

• 14

• 16

• 23

• 28

• 32

• 48

• 49

• 51

• 54

• 62

• 65

• 73

• 75

• 82

• 86

• 87

• 88

• 89



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 315

2. 521

3. 032

4. 495

5. 678

6. 082

7. 995

8. 460

9. 913

10. 717

11. 453

12. 862

13. 348

14. 961

15. 793

16. 158

17. 776

18. 479

19. 866

20. 037

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 13

• 15

• 17

• 21

• 32

• 37

• 48

• 53

• 58

• 60

• 61

• 62

• 66

• 69

• 76

• 78

• 79

• 82

• 93

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.