Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 29 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 29 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 29 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 148
2. 189
3. 505
4. 523
5. 116
6. 032
7. 028
8. 587
9. 482
10. 473
11. 802
12. 388
13. 614
14. 662
15. 486
16. 965
17. 749
18. 851
19. 354
20. 675
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 05
• 14
• 16
• 23
• 28
• 32
• 48
• 49
• 51
• 54
• 62
• 65
• 73
• 75
• 82
• 86
• 87
• 88
• 89
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 315
2. 521
3. 032
4. 495
5. 678
6. 082
7. 995
8. 460
9. 913
10. 717
11. 453
12. 862
13. 348
14. 961
15. 793
16. 158
17. 776
18. 479
19. 866
20. 037
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 13
• 15
• 17
• 21
• 32
• 37
• 48
• 53
• 58
• 60
• 61
• 62
• 66
• 69
• 76
• 78
• 79
• 82
• 93
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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