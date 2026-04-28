Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 27 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 27 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 986

2. 355

3. 892

4. 275

5. 577

6. 866

7. 804

8. 012

9. 721

10. 748

11. 005

12. 969

13. 363

14. 613

15. 600

16. 340

17. 033

18. 680

19. 802

20. 733



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 02

• 04

• 05

• 12

• 13

• 21

• 33

• 40

• 48

• 55

• 63

• 65

• 66

• 69

• 75

• 77

• 80

• 86

• 92



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 805

2. 652

3. 105

4. 753

5. 806

6. 209

7. 478

8. 919

9. 516

10. 268

11. 063

12. 163

13. 579

14. 327

15. 655

16. 695

17. 205

18. 426

19. 522

20. 526

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 06

• 09

• 14

• 16

• 19

• 22

• 26

• 27

• 48

• 52

• 53

• 55

• 57

• 63

• 68

• 74

• 78

• 79

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.