Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 27 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 27 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 27 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 986
2. 355
3. 892
4. 275
5. 577
6. 866
7. 804
8. 012
9. 721
10. 748
11. 005
12. 969
13. 363
14. 613
15. 600
16. 340
17. 033
18. 680
19. 802
20. 733
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 02
• 04
• 05
• 12
• 13
• 21
• 33
• 40
• 48
• 55
• 63
• 65
• 66
• 69
• 75
• 77
• 80
• 86
• 92
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 805
2. 652
3. 105
4. 753
5. 806
6. 209
7. 478
8. 919
9. 516
10. 268
11. 063
12. 163
13. 579
14. 327
15. 655
16. 695
17. 205
18. 426
19. 522
20. 526
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 06
• 09
• 14
• 16
• 19
• 22
• 26
• 27
• 48
• 52
• 53
• 55
• 57
• 63
• 68
• 74
• 78
• 79
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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