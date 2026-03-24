Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 23 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 23 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 23 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 032
2. 338
3. 828
4. 961
5. 002
6. 826
7. 198
8. 688
9. 111
10. 067
11. 700
12. 742
13. 488
14. 331
15. 201
16. 816
17. 821
18. 905
19. 539
20. 871
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 02
• 05
• 11
• 15
• 16
• 21
• 26
• 28
• 31
• 32
• 38
• 39
• 42
• 61
• 67
• 71
• 88
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 243
2. 613
3. 686
4. 234
5. 578
6. 122
7. 431
8. 836
9. 419
10. 969
11. 757
12. 166
13. 184
14. 530
15. 502
16. 694
17. 920
18. 308
19. 884
20. 879
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 08
• 13
• 19
• 20
• 22
• 30
• 31
• 34
• 36
• 43
• 57
• 66
• 69
• 78
• 79
• 84
• 86
• 91
• 94
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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