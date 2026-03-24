Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 23 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 23 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 032

2. 338

3. 828

4. 961

5. 002

6. 826

7. 198

8. 688

9. 111

10. 067

11. 700

12. 742

13. 488

14. 331

15. 201

16. 816

17. 821

18. 905

19. 539

20. 871



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 02

• 05

• 11

• 15

• 16

• 21

• 26

• 28

• 31

• 32

• 38

• 39

• 42

• 61

• 67

• 71

• 88

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 243

2. 613

3. 686

4. 234

5. 578

6. 122

7. 431

8. 836

9. 419

10. 969

11. 757

12. 166

13. 184

14. 530

15. 502

16. 694

17. 920

18. 308

19. 884

20. 879

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 08

• 13

• 19

• 20

• 22

• 30

• 31

• 34

• 36

• 43

• 57

• 66

• 69

• 78

• 79

• 84

• 86

• 91

• 94



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.