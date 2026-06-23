Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 22 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 22 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 299

2. 564

3. 416

4. 209

5. 292

6. 952

7. 731

8. 208

9. 042

10. 292

11. 142

12. 406

13. 678

14. 625

15. 758

16. 174

17. 984

18. 898

19. 956

20. 862



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 06

• 08

• 09

• 16

• 17

• 25

• 31

• 42

• 52

• 56

• 58

• 62

• 64

• 74

• 78

• 84

• 85

• 92

• 98

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 830

2. 625

3. 512

4. 513

5. 972

6. 901

7. 013

8. 015

9. 487

10. 737

11. 266

12. 343

13. 257

14. 419

15. 096

16. 221

17. 610

18. 811

19. 245

20. 118

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 10

• 11

• 12

• 13

• 15

• 18

• 19

• 21

• 25

• 30

• 37

• 43

• 45

• 57

• 66

• 72

• 85

• 87

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.