Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 22 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 22 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 22 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 299
2. 564
3. 416
4. 209
5. 292
6. 952
7. 731
8. 208
9. 042
10. 292
11. 142
12. 406
13. 678
14. 625
15. 758
16. 174
17. 984
18. 898
19. 956
20. 862
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 08
• 09
• 16
• 17
• 25
• 31
• 42
• 52
• 56
• 58
• 62
• 64
• 74
• 78
• 84
• 85
• 92
• 98
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 830
2. 625
3. 512
4. 513
5. 972
6. 901
7. 013
8. 015
9. 487
10. 737
11. 266
12. 343
13. 257
14. 419
15. 096
16. 221
17. 610
18. 811
19. 245
20. 118
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 10
• 11
• 12
• 13
• 15
• 18
• 19
• 21
• 25
• 30
• 37
• 43
• 45
• 57
• 66
• 72
• 85
• 87
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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