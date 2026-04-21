Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 20 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 20 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 773

2. 924

3. 705

4. 608

5. 634

6. 361

7. 990

8. 919

9. 119

10. 169

11. 119

12. 649

13. 099

14. 855

15. 198

16. 355

17. 388

18. 939

19. 068

20. 326



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 08

• 19

• 24

• 26

• 34

• 39

• 46

• 49

• 55

• 61

• 64

• 68

• 69

• 73

• 78

• 88

• 90

• 98

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 119

2. 257

3. 153

4. 805

5. 933

6. 866

7. 771

8. 985

9. 646

10. 426

11. 220

12. 951

13. 640

14. 396

15. 886

16. 465

17. 317

18. 420

19. 853

20. 479

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 17

• 19

• 20

• 26

• 33

• 40

• 43

• 46

• 51

• 53

• 57

• 65

• 66

• 71

• 77

• 79

• 85

• 86

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.