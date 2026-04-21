Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 20 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 20 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 20 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 773
2. 924
3. 705
4. 608
5. 634
6. 361
7. 990
8. 919
9. 119
10. 169
11. 119
12. 649
13. 099
14. 855
15. 198
16. 355
17. 388
18. 939
19. 068
20. 326
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 08
• 19
• 24
• 26
• 34
• 39
• 46
• 49
• 55
• 61
• 64
• 68
• 69
• 73
• 78
• 88
• 90
• 98
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 119
2. 257
3. 153
4. 805
5. 933
6. 866
7. 771
8. 985
9. 646
10. 426
11. 220
12. 951
13. 640
14. 396
15. 886
16. 465
17. 317
18. 420
19. 853
20. 479
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 17
• 19
• 20
• 26
• 33
• 40
• 43
• 46
• 51
• 53
• 57
• 65
• 66
• 71
• 77
• 79
• 85
• 86
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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