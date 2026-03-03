Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 2 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 2 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 2 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 128
2. 027
3. 864
4. 277
5. 465
6. 579
7. 871
8. 194
9. 038
10. 502
11. 027
12. 166
13. 499
14. 356
15. 918
16. 430
17. 814
18. 779
19. 723
20. 748
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 14
• 16
• 18
• 23
• 27
• 28
• 30
• 38
• 48
• 56
• 64
• 65
• 66
• 71
• 77
• 79
• 80
• 94
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 503
2. 832
3. 466
4. 677
5. 909
6. 503
7. 892
8. 048
9. 494
10. 202
11. 342
12. 270
13. 040
14. 602
15. 276
16. 999
17. 665
18. 287
19. 966
20. 085
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 03
• 07
• 09
• 32
• 40
• 42
• 48
• 65
• 66
• 70
• 76
• 77
• 78
• 80
• 85
• 87
• 92
• 94
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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