Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 2 de marzo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 2 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 128

2. 027

3. 864

4. 277

5. 465

6. 579

7. 871

8. 194

9. 038

10. 502

11. 027

12. 166

13. 499

14. 356

15. 918

16. 430

17. 814

18. 779

19. 723

20. 748

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 14

• 16

• 18

• 23

• 27

• 28

• 30

• 38

• 48

• 56

• 64

• 65

• 66

• 71

• 77

• 79

• 80

• 94

• 99

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 503

2. 832

3. 466

4. 677

5. 909

6. 503

7. 892

8. 048

9. 494

10. 202

11. 342

12. 270

13. 040

14. 602

15. 276

16. 999

17. 665

18. 287

19. 966

20. 085

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 03

• 07

• 09

• 32

• 40

• 42

• 48

• 65

• 66

• 70

• 76

• 77

• 78

• 80

• 85

• 87

• 92

• 94

• 99

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.