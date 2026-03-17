Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 16 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 16 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 16 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 612
2. 268
3. 216
4. 156
5. 066
6. 417
7. 758
8. 386
9. 889
10. 806
11. 065
12. 863
13. 797
14. 669
15. 996
16. 327
17. 809
18. 128
19. 743
20. 863
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 09
• 12
• 16
• 17
• 27
• 28
• 43
• 56
• 58
• 63
• 65
• 66
• 68
• 69
• 82
• 86
• 89
• 96
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 382
2. 774
3. 211
4. 826
5. 942
6. 629
7. 579
8. 551
9. 723
10. 387
11. 585
12. 149
13. 601
14. 443
15. 050
16. 097
17. 501
18. 994
19. 352
20. 442
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 11
• 23
• 26
• 29
• 42
• 43
• 49
• 50
• 51
• 52
• 53
• 74
• 79
• 82
• 85
• 87
• 94
• 97
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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