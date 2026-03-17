Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 16 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 16 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 612

2. 268

3. 216

4. 156

5. 066

6. 417

7. 758

8. 386

9. 889

10. 806

11. 065

12. 863

13. 797

14. 669

15. 996

16. 327

17. 809

18. 128

19. 743

20. 863



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 06

• 09

• 12

• 16

• 17

• 27

• 28

• 43

• 56

• 58

• 63

• 65

• 66

• 68

• 69

• 82

• 86

• 89

• 96

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 382

2. 774

3. 211

4. 826

5. 942

6. 629

7. 579

8. 551

9. 723

10. 387

11. 585

12. 149

13. 601

14. 443

15. 050

16. 097

17. 501

18. 994

19. 352

20. 442

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 11

• 23

• 26

• 29

• 42

• 43

• 49

• 50

• 51

• 52

• 53

• 74

• 79

• 82

• 85

• 87

• 94

• 97

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.