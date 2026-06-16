Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 15 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 15 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 395

2. 443

3. 109

4. 752

5. 389

6. 610

7. 625

8. 480

9. 662

10. 451

11. 681

12. 186

13. 862

14. 064

15. 378

16. 427

17. 283

18. 966

19. 252

20. 153



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 09

• 10

• 25

• 27

• 40

• 43

• 48

• 51

• 52

• 53

• 62

• 64

• 66

• 78

• 80

• 81

• 83

• 86

• 89

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 143

2. 065

3. 483

4. 377

5. 706

6. 623

7. 576

8. 125

9. 627

10. 091

11. 944

12. 464

13. 130

14. 023

15. 753

16. 563

17. 931

18. 403

19. 589

20. 694

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 06

• 12

• 23

• 25

• 27

• 30

• 31

• 43

• 44

• 53

• 63

• 64

• 65

• 76

• 77

• 83

• 89

• 91

• 94



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.