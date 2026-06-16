Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 15 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 15 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 15 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 395
2. 443
3. 109
4. 752
5. 389
6. 610
7. 625
8. 480
9. 662
10. 451
11. 681
12. 186
13. 862
14. 064
15. 378
16. 427
17. 283
18. 966
19. 252
20. 153
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 09
• 10
• 25
• 27
• 40
• 43
• 48
• 51
• 52
• 53
• 62
• 64
• 66
• 78
• 80
• 81
• 83
• 86
• 89
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 143
2. 065
3. 483
4. 377
5. 706
6. 623
7. 576
8. 125
9. 627
10. 091
11. 944
12. 464
13. 130
14. 023
15. 753
16. 563
17. 931
18. 403
19. 589
20. 694
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 06
• 12
• 23
• 25
• 27
• 30
• 31
• 43
• 44
• 53
• 63
• 64
• 65
• 76
• 77
• 83
• 89
• 91
• 94
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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