Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 13 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 13 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 13 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 804
2. 472
3. 219
4. 796
5. 246
6. 882
7. 380
8. 055
9. 614
10. 061
11. 778
12. 365
13. 904
14. 232
15. 329
16. 106
17. 610
18. 784
19. 467
20. 747
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 04
• 06
• 10
• 14
• 19
• 29
• 32
• 35
• 46
• 47
• 55
• 61
• 65
• 67
• 72
• 78
• 80
• 82
• 84
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 587
2. 153
3. 708
4. 099
5. 244
6. 562
7. 035
8. 055
9. 779
10. 209
11. 563
12. 208
13. 013
14. 237
15. 876
16. 960
17. 083
18. 513
19. 614
20. 830
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 08
• 09
• 13
• 14
• 24
• 30
• 35
• 37
• 44
• 53
• 55
• 60
• 62
• 63
• 76
• 79
• 83
• 87
• 88
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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