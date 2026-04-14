Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 13 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 13 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 804

2. 472

3. 219

4. 796

5. 246

6. 882

7. 380

8. 055

9. 614

10. 061

11. 778

12. 365

13. 904

14. 232

15. 329

16. 106

17. 610

18. 784

19. 467

20. 747



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 04

• 06

• 10

• 14

• 19

• 29

• 32

• 35

• 46

• 47

• 55

• 61

• 65

• 67

• 72

• 78

• 80

• 82

• 84

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 587

2. 153

3. 708

4. 099

5. 244

6. 562

7. 035

8. 055

9. 779

10. 209

11. 563

12. 208

13. 013

14. 237

15. 876

16. 960

17. 083

18. 513

19. 614

20. 830

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 08

• 09

• 13

• 14

• 24

• 30

• 35

• 37

• 44

• 53

• 55

• 60

• 62

• 63

• 76

• 79

• 83

• 87

• 88

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.