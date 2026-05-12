Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 11 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 11 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 181

2. 171

3. 915

4. 635

5. 351

6. 316

7. 355

8. 945

9. 576

10. 251

11. 624

12. 429

13. 535

14. 866

15. 463

16. 726

17. 471

18. 447

19. 948

20. 964



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 12

• 15

• 16

• 24

• 26

• 29

• 35

• 43

• 45

• 47

• 48

• 51

• 55

• 63

• 64

• 66

• 71

• 74

• 76

• 81



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 261

2. 412

3. 964

4. 062

5. 693

6. 721

7. 328

8. 472

9. 132

10. 003

11. 297

12. 513

13. 763

14. 729

15. 611

16. 012

17. 185

18. 386

19. 310

20. 433

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 10

• 11

• 12

• 13

• 21

• 28

• 29

• 32

• 33

• 49

• 61

• 62

• 63

• 64

• 72

• 85

• 86

• 93

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.