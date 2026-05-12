Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 11 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 11 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 11 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 181
2. 171
3. 915
4. 635
5. 351
6. 316
7. 355
8. 945
9. 576
10. 251
11. 624
12. 429
13. 535
14. 866
15. 463
16. 726
17. 471
18. 447
19. 948
20. 964
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 12
• 15
• 16
• 24
• 26
• 29
• 35
• 43
• 45
• 47
• 48
• 51
• 55
• 63
• 64
• 66
• 71
• 74
• 76
• 81
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 261
2. 412
3. 964
4. 062
5. 693
6. 721
7. 328
8. 472
9. 132
10. 003
11. 297
12. 513
13. 763
14. 729
15. 611
16. 012
17. 185
18. 386
19. 310
20. 433
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 10
• 11
• 12
• 13
• 21
• 28
• 29
• 32
• 33
• 49
• 61
• 62
• 63
• 64
• 72
• 85
• 86
• 93
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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