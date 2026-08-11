Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 10 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 10 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 10 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 924
2. 317
3. 228
4. 225
5. 275
6. 651
7. 762
8. 623
9. 487
10. 988
11. 423
12. 132
13. 155
14. 922
15. 210
16. 765
17. 379
18. 634
19. 871
20. 180
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 10
• 17
• 22
• 23
• 24
• 25
• 28
• 32
• 34
• 51
• 55
• 62
• 65
• 71
• 75
• 79
• 80
• 83
• 87
• 88
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 595
2. 044
3. 824
4. 618
5. 283
6. 669
7. 117
8. 651
9. 654
10. 959
11. 484
12. 573
13. 083
14. 166
15. 704
16. 042
17. 713
18. 424
19. 857
20. 405
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 05
• 13
• 17
• 18
• 22
• 24
• 27
• 42
• 44
• 51
• 54
• 57
• 59
• 66
• 69
• 73
• 83
• 84
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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