Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 10 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 10 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 924

2. 317

3. 228

4. 225

5. 275

6. 651

7. 762

8. 623

9. 487

10. 988

11. 423

12. 132

13. 155

14. 922

15. 210

16. 765

17. 379

18. 634

19. 871

20. 180



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 10

• 17

• 22

• 23

• 24

• 25

• 28

• 32

• 34

• 51

• 55

• 62

• 65

• 71

• 75

• 79

• 80

• 83

• 87

• 88



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 595

2. 044

3. 824

4. 618

5. 283

6. 669

7. 117

8. 651

9. 654

10. 959

11. 484

12. 573

13. 083

14. 166

15. 704

16. 042

17. 713

18. 424

19. 857

20. 405

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 05

• 13

• 17

• 18

• 22

• 24

• 27

• 42

• 44

• 51

• 54

• 57

• 59

• 66

• 69

• 73

• 83

• 84

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.