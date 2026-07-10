Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 9 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 9 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 9 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 449
2. 389
3. 606
4. 238
5. 606
6. 474
7. 171
8. 964
9. 635
10. 707
11. 588
12. 853
13. 284
14. 955
15. 511
16. 591
17. 350
18. 671
19. 588
20. 885
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 07
• 09
• 11
• 35
• 38
• 46
• 49
• 50
• 53
• 55
• 64
• 67
• 71
• 74
• 84
• 85
• 88
• 89
• 91
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 802
2. 373
3. 805
4. 180
5. 067
6. 647
7. 585
8. 744
9. 089
10. 299
11. 643
12. 587
13. 070
14. 952
15. 412
16. 046
17. 264
18. 893
19. 563
20. 768
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 05
• 12
• 43
• 44
• 46
• 47
• 52
• 63
• 64
• 67
• 68
• 70
• 73
• 80
• 85
• 87
• 89
• 93
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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