Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 9 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 9 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 449

2. 389

3. 606

4. 238

5. 606

6. 474

7. 171

8. 964

9. 635

10. 707

11. 588

12. 853

13. 284

14. 955

15. 511

16. 591

17. 350

18. 671

19. 588

20. 885



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 06

• 07

• 09

• 11

• 35

• 38

• 46

• 49

• 50

• 53

• 55

• 64

• 67

• 71

• 74

• 84

• 85

• 88

• 89

• 91



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 802

2. 373

3. 805

4. 180

5. 067

6. 647

7. 585

8. 744

9. 089

10. 299

11. 643

12. 587

13. 070

14. 952

15. 412

16. 046

17. 264

18. 893

19. 563

20. 768

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 05

• 12

• 43

• 44

• 46

• 47

• 52

• 63

• 64

• 67

• 68

• 70

• 73

• 80

• 85

• 87

• 89

• 93

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.