Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 7 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 7 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 7 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 843
2. 567
3. 053
4. 156
5. 671
6. 027
7. 516
8. 211
9. 768
10. 331
11. 667
12. 184
13. 518
14. 932
15. 194
16. 116
17. 786
18. 341
19. 393
20. 533
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 08
• 11
• 16
• 18
• 26
• 27
• 31
• 32
• 33
• 41
• 43
• 53
• 56
• 67
• 68
• 71
• 84
• 86
• 93
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 378
2. 540
3. 437
4. 863
5. 388
6. 630
7. 115
8. 551
9. 483
10. 191
11. 702
12. 479
13. 537
14. 608
15. 849
16. 019
17. 839
18. 286
19. 152
20. 152
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 08
• 10
• 15
• 19
• 30
• 37
• 39
• 40
• 49
• 51
• 52
• 63
• 78
• 79
• 83
• 84
• 86
• 88
• 91
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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