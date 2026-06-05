Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 4 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 4 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 4 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 121
2. 497
3. 397
4. 044
5. 661
6. 538
7. 200
8. 190
9. 428
10. 877
11. 575
12. 835
13. 461
14. 720
15. 387
16. 847
17. 391
18. 197
19. 523
20. 568
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 06
• 20
• 21
• 23
• 28
• 31
• 35
• 38
• 44
• 47
• 61
• 68
• 72
• 75
• 77
• 87
• 90
• 91
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 143
2. 138
3. 496
4. 633
5. 941
6. 874
7. 912
8. 075
9. 382
10. 276
11. 278
12. 837
13. 111
14. 564
15. 247
16. 184
17. 646
18. 682
19. 978
20. 920
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 11
• 12
• 20
• 33
• 36
• 37
• 38
• 41
• 43
• 46
• 47
• 55
• 64
• 74
• 75
• 76
• 78
• 82
• 84
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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