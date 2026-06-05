Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 4 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 4 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 121

2. 497

3. 397

4. 044

5. 661

6. 538

7. 200

8. 190

9. 428

10. 877

11. 575

12. 835

13. 461

14. 720

15. 387

16. 847

17. 391

18. 197

19. 523

20. 568



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 06

• 20

• 21

• 23

• 28

• 31

• 35

• 38

• 44

• 47

• 61

• 68

• 72

• 75

• 77

• 87

• 90

• 91

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 143

2. 138

3. 496

4. 633

5. 941

6. 874

7. 912

8. 075

9. 382

10. 276

11. 278

12. 837

13. 111

14. 564

15. 247

16. 184

17. 646

18. 682

19. 978

20. 920

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 11

• 12

• 20

• 33

• 36

• 37

• 38

• 41

• 43

• 46

• 47

• 55

• 64

• 74

• 75

• 76

• 78

• 82

• 84

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.