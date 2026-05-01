Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 30 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 30 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 30 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 031
2. 358
3. 694
4. 480
5. 469
6. 116
7. 701
8. 159
9. 282
10. 477
11. 164
12. 105
13. 188
14. 703
15. 471
16. 263
17. 971
18. 058
19. 340
20. 667
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 03
• 05
• 16
• 30
• 31
• 40
• 55
• 58
• 59
• 63
• 64
• 67
• 69
• 71
• 77
• 80
• 82
• 88
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 044
2. 716
3. 260
4. 220
5. 016
6. 799
7. 500
8. 674
9. 451
10. 985
11. 260
12. 149
13. 521
14. 574
15. 130
16. 337
17. 664
18. 348
19. 908
20. 116
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 08
• 16
• 20
• 21
• 29
• 30
• 37
• 40
• 44
• 45
• 48
• 49
• 51
• 60
• 64
• 74
• 78
• 85
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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