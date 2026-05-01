Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 30 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 30 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 031

2. 358

3. 694

4. 480

5. 469

6. 116

7. 701

8. 159

9. 282

10. 477

11. 164

12. 105

13. 188

14. 703

15. 471

16. 263

17. 971

18. 058

19. 340

20. 667



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 03

• 05

• 16

• 30

• 31

• 40

• 55

• 58

• 59

• 63

• 64

• 67

• 69

• 71

• 77

• 80

• 82

• 88

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 044

2. 716

3. 260

4. 220

5. 016

6. 799

7. 500

8. 674

9. 451

10. 985

11. 260

12. 149

13. 521

14. 574

15. 130

16. 337

17. 664

18. 348

19. 908

20. 116

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 08

• 16

• 20

• 21

• 29

• 30

• 37

• 40

• 44

• 45

• 48

• 49

• 51

• 60

• 64

• 74

• 78

• 85

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.