Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 26 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 26 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 26 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 467
2. 269
3. 184
4. 179
5. 648
6. 493
7. 565
8. 554
9. 152
10. 240
11. 724
12. 707
13. 141
14. 940
15. 657
16. 593
17. 411
18. 741
19. 479
20. 748
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 07
• 11
• 19
• 24
• 40
• 41
• 42
• 48
• 49
• 52
• 54
• 57
• 65
• 67
• 69
• 75
• 78
• 79
• 84
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 866
2. 768
3. 649
4. 932
5. 670
6. 259
7. 684
8. 456
9. 324
10. 187
11. 545
12. 095
13. 959
14. 351
15. 718
16. 292
17. 097
18. 285
19. 375
20. 539
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 18
• 24
• 32
• 39
• 45
• 49
• 51
• 56
• 59
• 66
• 68
• 70
• 75
• 84
• 85
• 87
• 92
• 95
• 97
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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