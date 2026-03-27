Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 26 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 26 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 467

2. 269

3. 184

4. 179

5. 648

6. 493

7. 565

8. 554

9. 152

10. 240

11. 724

12. 707

13. 141

14. 940

15. 657

16. 593

17. 411

18. 741

19. 479

20. 748



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 11

• 19

• 24

• 40

• 41

• 42

• 48

• 49

• 52

• 54

• 57

• 65

• 67

• 69

• 75

• 78

• 79

• 84

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 866

2. 768

3. 649

4. 932

5. 670

6. 259

7. 684

8. 456

9. 324

10. 187

11. 545

12. 095

13. 959

14. 351

15. 718

16. 292

17. 097

18. 285

19. 375

20. 539

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 18

• 24

• 32

• 39

• 45

• 49

• 51

• 56

• 59

• 66

• 68

• 70

• 75

• 84

• 85

• 87

• 92

• 95

• 97

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.