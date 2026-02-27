Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 26 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 26 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 26 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 331
2. 788
3. 323
4. 872
5. 268
6. 455
7. 525
8. 194
9. 500
10. 431
11. 914
12. 231
13. 494
14. 596
15. 805
16. 239
17. 053
18. 917
19. 718
20. 636
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 05
• 09
• 14
• 17
• 18
• 23
• 25
• 31
• 36
• 39
• 49
• 53
• 55
• 68
• 72
• 83
• 88
• 94
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 581
2. 768
3. 579
4. 045
5. 737
6. 650
7. 177
8. 251
9. 729
10. 412
11. 744
12. 999
13. 586
14. 611
15. 586
16. 935
17. 431
18. 504
19. 689
20. 103
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 04
• 11
• 12
• 29
• 31
• 35
• 37
• 44
• 45
• 50
• 51
• 66
• 68
• 77
• 79
• 81
• 86
• 89
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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