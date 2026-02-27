Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 26 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 26 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 331

2. 788

3. 323

4. 872

5. 268

6. 455

7. 525

8. 194

9. 500

10. 431

11. 914

12. 231

13. 494

14. 596

15. 805

16. 239

17. 053

18. 917

19. 718

20. 636



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 05

• 09

• 14

• 17

• 18

• 23

• 25

• 31

• 36

• 39

• 49

• 53

• 55

• 68

• 72

• 83

• 88

• 94

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 581

2. 768

3. 579

4. 045

5. 737

6. 650

7. 177

8. 251

9. 729

10. 412

11. 744

12. 999

13. 586

14. 611

15. 586

16. 935

17. 431

18. 504

19. 689

20. 103

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 04

• 11

• 12

• 29

• 31

• 35

• 37

• 44

• 45

• 50

• 51

• 66

• 68

• 77

• 79

• 81

• 86

• 89

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.