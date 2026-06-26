Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 25 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 25 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 25 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 694
2. 731
3. 102
4. 928
5. 425
6. 062
7. 523
8. 249
9. 336
10. 869
11. 326
12. 459
13. 562
14. 470
15. 968
16. 469
17. 168
18. 140
19. 841
20. 347
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 05
• 18
• 23
• 25
• 26
• 28
• 31
• 36
• 40
• 41
• 47
• 49
• 59
• 62
• 68
• 69
• 70
• 84
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 461
2. 449
3. 675
4. 878
5. 359
6. 897
7. 223
8. 725
9. 784
10. 709
11. 831
12. 550
13. 311
14. 993
15. 409
16. 963
17. 327
18. 262
19. 414
20. 558
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 09
• 11
• 14
• 23
• 25
• 27
• 31
• 49
• 50
• 58
• 59
• 61
• 62
• 63
• 68
• 75
• 78
• 84
• 93
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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