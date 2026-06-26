Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 25 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 25 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 694

2. 731

3. 102

4. 928

5. 425

6. 062

7. 523

8. 249

9. 336

10. 869

11. 326

12. 459

13. 562

14. 470

15. 968

16. 469

17. 168

18. 140

19. 841

20. 347



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 05

• 18

• 23

• 25

• 26

• 28

• 31

• 36

• 40

• 41

• 47

• 49

• 59

• 62

• 68

• 69

• 70

• 84

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 461

2. 449

3. 675

4. 878

5. 359

6. 897

7. 223

8. 725

9. 784

10. 709

11. 831

12. 550

13. 311

14. 993

15. 409

16. 963

17. 327

18. 262

19. 414

20. 558

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 09

• 11

• 14

• 23

• 25

• 27

• 31

• 49

• 50

• 58

• 59

• 61

• 62

• 63

• 68

• 75

• 78

• 84

• 93

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.